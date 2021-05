Når solen står højt på himlen og fuglene fløjter lystigt, kan det næsten være svært at tro, at den røde stationsbygning danner rammerne for utryghed.

Godt nok syner bygningen en smule faldefærdig.

Nogle ruder er knust, og det meste af bygningen er lukket helt af.

Ukrudt skyder op gennem fliser og asfalt og vidner om, at det er et stykke tid siden, at en kærlig hånd sidst har bevæget sig over det gamle byggeri.