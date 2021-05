Spørgsmålet er så bare, om der er tale om, hvad man ville kalde drengestreger, eller om der ligger noget andet bag.

Men uanset om der er tale om det ene eller det andet, så tærer den tilbagevendende hærværk hårdt på de ansatte i virksomheden.

- Det er jo fuldkommen vanvittigt at ødelægge noget bare for at ødelægge det. Hvem gør sådan noget? spørger medarbejderen.

SSP i Assens Kommune, der arbejder på at mindske kriminaliteten blandt børn og unge, fortæller, at man er bekendt med det massive hærværk, som virksomheden er blevet udsat for.

- Vi har flere gange snakket med virksomheden og opfordret til, at alt hærværk bliver anmeldt. For det er den eneste måde, vi kan gøre noget ved det på, siger Jesper Jensen, der er koordinator for SSP's indsatser i Assens Kommune.