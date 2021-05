- Der findes én gruppering, som bevæger sig rundt i Assens. Og selvom jeg ikke har nogle beviser for, at det skulle være de samme, der står bag hærværket ved Plums Gård som hændelserne ved busstationen, så er det svært at forestille sig et andet scenarie, fortæller Jesper Jensen.



Palle Johansen kender godt til rygterne omkring den utryghedsskabende gruppe, som holder til ved busstationen.

Men når han ser på skaderne, der er påført den gamle bygning, så anser han det ikke for andet end drengestreger.

- Det er for mig et klart tegn på, at de unge mennesker i byen virkelig mangler et sted, hvor de kan opholde sig. De mangler noget, som de kan tage sig til. Og jeg vil hellere end gerne være med til at skabe et sted, hvor de unge mennesker kan være, fortæller Palle Johansen.

Selvom Palle Johansen anser hærværket som drengestreger, så gør det for dog ikke opførslen i orden.