DF's krise fortsætter: Endnu en lokalbestyrelse i opbrud

Udfordringerne for Dansk Folkeparti ser ud til at fortsætte.

Onsdag aften er folketingsmedlem Jens Henrik Thulesen Dahl, som er bror til tidligere formand Kristian Thulesen Dahl, blevet vraget som spidskandidat.

Det skriver Ekstra Bladet.

Samtidig har lokalformanden i Assens, hvor Jens Henrik Thulesen Dahl er valgt, og fire andre bestyrelsesmedlemmer forladt Dansk Folkeparti i protest.

Den nu forhenværende formand i Assens, Torben "Trafik" Nielsen, bekræfter beslutningen om at trække sig over for Ekstra Bladet.

Meldte sig syg

Ifølge den afgående formand meldte Jens Henrik Thulesen Dahl sig syg om eftermiddagen inden valget.

Kort før valget skulle gå i gang, var der to andre kandidater, som meldte sig på banen.

Jens Henrik Thulesen Dahl blev stemt ind som nummer to. Og det betyder altså, at han ikke længere er spidskandidat.

Benny Dyrdorf, et andet af de afgående bestyrelsesmedlemmer, bekræfter den tidligere formands udlægning til Ekstra Bladet.

De seneste uger har flere medlemmer af Dansk Folkepartis lokale bestyrelser meldt sig ud af partiet i protest mod ledelsen på Christiansborg.

Bror genopstiller ikke

I sidste uge meddelte forhenværende partiformand Kristian Thulesen Dahl, at han ikke vil stille op for partiet ved næste folketingsvalg.

Han begrunder det med de stridigheder, der har været i partiet, gennem længere tid.

Dansk Folkeparti er gået tilbage ved flere valg i træk. Både ved folketingsvalg, kommunalvalg og Europa-Parlamentsvalget.

Efter kommunalvalget i november meddelte Kristian Thulesen Dahl, at han ville trække sig som formand.

Morten Messerschmidt blev efter et kampvalg udnævnt til ny formand, hvilket fik seks folketingsmedlemmer til at melde sig ud af partiet.