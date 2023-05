Direktør begejstret over Fyns Sommerlands generalprøve

Efter mange år som forladt og forfaldent spøgelsesby åbnede Fyns Sommerland lørdag.

Sådan da - for lørdag var en slags tyvstart. Den store officielle åbning er udskudt et stykke tid endnu, fordi alle attraktioner endnu ikke klar.

Alligevel valgte forlystelsesparken altså en slags tyvstarts-åbning for at teste logistikken og arbejdsgangene for de mange nye ansatte.

- Det er helt bevægende. Det er fantastisk at vi faktisk har fået folk ind af porten og har serveret is, øl og pomfritter. Vi har fået det meste til at spille, så det har bare været en helt vildt fed dag, siger direktør Jeppe Vestergaard Nielsen.