Døende bymidter på Fyn: Se, hvad Oliver og Rikke ville gøre, hvis de fik 300.000 kroner

Kongensgade i Odense bugner af tomme butikker.

I Middelfart er handelsforeningen bange for, at placeringen af en blomsterbutik uden for bymidten kan ødelægge aktiviteten inde i byen.

Og i Aarup har man arrangeret en medborgerdag med aktiviteter og længere åbningstider i butikkerne for at skabe liv i den lille by.

Bymidterne på hele Fyn har det svært, men hvad skal der egentlig til for holde byerne levende?

TV 2 Fyn har spurgt indbyggerne i Aarup, hvad de ville gøre ved deres by, hvis de havde 300.000 kroner. Se, hvad de svarede her: