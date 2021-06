Dømt til fængsel: Truede ekskæreste og betjente med oversavet jagtgevær

En 36-årig mand er tirsdag blevet idømt to og et halvt års fængsel ved Retten i Odense efter trusler med et oversavet jagtgevær.

Forud for hændelsen, der skete i november sidste år, havde mandens kæreste brudt med ham. Det oplyser anklager Flemming Høj Larsen til TV 2 Fyn.

- Han sender et billede af et oversavet jagtgevær, hvor det ser ud som om, der er to patroner i, til sin ekskærestes veninde, siger han.