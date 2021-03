Efter stjålne Snave-skilte: Borgmester håber at finde alternativer til byskiltet

Onsdag morgen satte tv-værten Peter Ingemann en auktion i gang for at hjælpe Assens Kommune med at dække udgifterne til de fem byskilte fra landsbyen Snave, der er blevet stjålet, siden byen blev omtalt i programserien "Ingemann, Fyn & Lolland-Falster" på TV 2.

På hele turen samt andre tv-knallertture på den røde Puch Monza Juvel, har Ingemann båret en ikonisk gul hjelm, og det er nu den, sammen med et Underberg-patronbælte, man kan købe for at hjælpe kommunen med at dække udgifterne. De fem skilte koster i omegnen af 8.000 kroner.

Læs også Tv-vært undskylder: Vil holde auktion for at hjælpe Snave

Borgmester i Assens Søren Steen Andersen (V) er i kontakt med Peter Ingemann om auktionen.

- Det er godt og sympatisk, men vi som kommune skal nok ikke have pengene. De kan gå til et velgørende formål, som vi ser nærmere på, siger borgmesteren.

Kreativ løsning på problemet

Peter Ingemanns video blev lagt på Facebook omkring klokken 10 onsdag formiddag, og allerede over middag var der kommet bud ind på 10.000 kroner for den gule hjelm.

Kan man lave en sten, der måske kan males? Noget der er sværere at stjæle end skiltet, som ikke kræver så meget Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune

Imidlertid har Søren Steen Andersen dog taget fat i Telenor, der hed Sonofon, da de lavede reklamen.

- Jeg har skrevet til Telenor for at høre, om de havde en god idé til en anden måde at have byskilt, når nu de har tjent penge på Snave i 20 år, siger han.

Polle fra Snave kom første gang som reklame i begyndelsen af 2001 og handler om den fynske drengerøv Polle på 30 år, der bor hos sin mor og far i Snave. Med sit lange, blonde bundesligahår kører han på en slidt Puch Maxi med den ikoniske grønne mælkekasse bagpå.

Reklamerne blev i 2002 til spillefilmen "Polle Fiction", hvilket har udfordret byen i form af massive mængder skiltetyverier.

For det er en udfordring for kommunen, at de så ofte skal sætte nye byskilte op, når nogen har skåret kult-skiltet over og stjålet det med hjem.

- Kan man lave en sten, der måske kan males? Noget der er sværere at stjæle end skiltet, som ikke kræver så meget, foreslår Søren Steen Andersen selv.

- Det er en udfordring, vi tager med et smil

Selvom det allerede har været udfordrende i 20 år, og formentlig fortsætter med at være det mange år endnu, at der forsvinder skilte fra landsbyen, lige så snart den har været omtalt, tager kommunen det med et smil.

- Vi har endda engang haft en konkurrence i Snave om, hvem der hurtigst kunne montere og demontere et byskilt, hvor jeg var dommer, ler Søren Steen Andersen og tilføjer:

- Det er en udfordring, vi tager med et smil.

Derfor bliver skiltene stjålet Det var Sonofons reklamer med landsbytossen Polle fra Snave, der gjorde byskiltene fra Snave eftertragtede.

I juli 2001 kunne man for eksempel se et stort Snaveskilt pryde "Snave-lejren" på Roskilde Festival.

Tidligere vejformand i Haarby Kommune, Knud Jørgensen, kunne også berette om stor efterspørgsel på Snaveskilte. I løbet af få uger i 2001 blev der stjålet syv vejtavler og byzoneskilte, og Hans Henrik Hansen, der var leder af kriminalpolitiet i Assens, fik næsten dagligt anmeldelser fra borgere i Snave om stjålne skilte. Skiltene kostede dengang 700-800 kroner stykket.

Efter Pollefeberen ebbede ud, var der i mange år stille omkring Snaveskiltene. Men i sommeren 2016 kom det frem, at der igen blev stjålet en del skilte med det gode navn Snave på. Se mere

Dog påpeger han også, at det kan have konsekvenser, når skiltet mangler.

- Hvis der kommer en bilist, der ikke er kendt i området, kørende med 80 kilometer i timen, kan vedkommende jo komme til at fortsætte med den hastighed gennem sådan en lille landsby som Snave, hvis skiltet mangler. Så der er er også sikkerhedsting forbundet med de stjålne skilte, siger borgmesteren.

Læs også Fynsk udkantsby plages fortsat af tyverier 20 år efter kult-reklame

Peter Ingemanns auktion slutter søndag klokken 14, hvor det vil vise sig, hvor mange penge hjelmen kan blive solgt for. Indtil da taler Søren Steen Andersen med direktionen og den juridiske afdeling i kommunen for at finde ud af, hvordan det konkret skal lade sig gøre.

- Nu ved han sikkert også, at skiltet bliver stjålet igen, men vi var glade for programmet, der jo viste de fantastiske smukke scenerier i vores kommune, siger Søren Steen Andersen, der alligevel er glad for Peter Ingenmanns interesse i at hjælpe kommunen.

- Og vi har da en stående inviation til Peter Ingemann, hvis han vil komme til Snave igen, fastslår borgmesteren.