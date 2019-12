Efterlyser vidner: Bilerne i en hel gade udsat for hærværk

Opdatering: Tilføjelse med vidnes observationer er tilføjet nederst i artiklen

Flere beboere på Damgade i Assens kunne søndag stå op og erfare, at dækkene på deres biler var blevet punkteret i løbet af natten.

Læs også Tyveri blev til røveri: Kunder fangede tyv, der stjal ure til 11.000 kroner

Det fortæller Kenneth Taanquist, der er vagthavende ved Fyns Politi.

- I løbet af natten har ti plus biler fået punkteret deres dæk med en skarp genstand. Det ville være dejligt, hvis nogen har bemærket noget, eller ved at der sidder et kamera, som kan have filmet noget, der kan hjælpe os i retning af gerningsmanden eller gerningsmændene, siger han.

Mand med Arsenal-tatovering set stikke i dæk

Politiet har søndag formiddag talt med et vidne, som klokken to natten til søndag har set en mand, der stikker i et bildæk.

Han beskrives som 30 år gammel og med mørkt, kort hår. Han var iført joggingtøj og beskrives som fedladen og cirka 180 centimeter høj. Han har en rød Arsenal-tatovering på venstre arm.

- Vidnet er på vej hjem og passerer ham. Hun har også set ham nede på Færgegården. Så ham kigger vi efter. Hvis han kan genkende sig selv, kan han også ringe herind, så vi kan få en snak om det, siger Kenneth Taanquist.

Oplysninger i sagen kan gives til Fyns Politi på 114.