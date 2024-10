Der er to måneder til jul, men for en kort stund behøvede eleverne på Vestfyns Efterskole ikke at glæde sig mere.

- Det er ligesom juleaften...

- Nej, det er bedre!

Sådan lød en kort udveksling mellem to drenge, da en lastbil åbnede sig foran Vestfyns Efterskole.

Eleverne troede, de skulle have besøg af en politiker, men i stedet rullede den perfekte gave ud af lastbilen.

I videoen ovenover kan du se, hvilken gave der er tale om.