Eksotisk fugl spottet - hvad er det for en, og er det din?

Ulrik Vendelbo måtte lige stoppe op og kigge en ekstra gang, da en eksotisk fugl løb over vejen foran ham på Koelbjergvej i Vissenbjerg.

- Jeg var ved at køre min datter i skole, da den løb over vejen. Den stod stille et øjeblik, og jeg nåede lige at få nogle billeder, inden den stak af gennem en hæk, fortæller Ulrik Vendelbo om oplevelsen.

Han har efterfølgende delt billeder af fuglen i en række lokale facebookgrupper i tilfælde af, at der er nogen, som savner den, eller ved hvad det er for en fugl. I kommentarsporet kan man læse flere udtale sig om, at der er tale om en guldfasan, som sandsynlig er undsluppet.