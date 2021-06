Elektriker kører elektrisk: Langtidstest af elvarebil giver udfordringer

Montøren kører derfor 100 procent elektrisk i en måned. Formålet er at indsamle praktiske erfaringer fra virkeligheden, når det gælder fordele og ulemper ved skift fra dieselbil til elbil.



- Man kører jo ikke lige hen på en tankstation og tanker på kort tid. Den skal jo have nogen timer i laderen for at komme op på 100 procent, siger Martin Vissing Tornø, der nu er nået cirka halvvejs i testen.

Netop det med at få ladet bilen har vist sig som en udfordring i Martin Vissing Tornøs daglige arbejde. Som en del af testen er der opsat en lader på elektrikerens hjemadresse, hvor bilen bliver ladet op om natten.



Et par gange har der ikke været strøm nok på bilen til en hel arbejdsdag. For der er ikke umiddelbart adgang til ladning i løbet af dagen, når montøren kører rundt til kunder.

Behovet for opladning medfører praktiske problemer, når dagens arbejde skal tilrettelægges i firmaet, hvor der hver dag er i alt ni elektrikere, som skal besøge kunder på forskellige adresser rundt på Fyn.

- Vi er lokale, men vi kan alligevel godt have flere længere ture i løbet af en arbejdsdag. Vi har ikke kun kunder i lokalområdet, siger Anders Schmidt, indehaver af El-Flex.



- Vi kan for eksempel have en tur til Helnæs, der er en tur på 30 kilometer. Hvis vi så bagefter skal til Ryslinge på Midtfyn eller til Svendborg på Sydfyn, så kræver det, at vi omstrukturerer dagens arbejdsplan, og det er en udfordring, siger Anders Schmidt.

Langtidstesten af elvarebilen er kommet i stand efter et nyhedsindslag på TV 2 Fyn i efteråret, hvor elinstallatøren kom med skeptiske kommentarer om en udskiftning af virksomhedens flåde på ni varebiler, der alle kører på diesel.



- Den skepsis kan vi lære af, mener Heidi Eggert Andersen.

Hun er tilknyttet organisationen Bæredygtige Varebiler og arbejder samtidig som marketingkoordinator hos Danlad i Ejby, hvor der leveres specialløsninger til vare- og lastbilbranchen.

Langtidstesten af elvarebilen er et ærligt forsøg på at blive klogere på de forhindringer, der holder mange erhvervsdrivende tilbage fra at skifte fra dieselbiler til elbiler.



- Hvis man vælger at tage en elvarebil ind i sin flåde af biler, så kræver det en omstrukturering af arbejdsdagen. Her er jeg godt tilfreds med, at Martin Vissing Tornø bliver testet til grænsen, for vi har brug for erfaringer fra virkeligheden for at kunne komme videre med den grønne omstilling, siger Heidi Eggert Andersen.

Elvarebilen, som bliver testet, er en Mercedes e-Vito med en rækkevidde på 150 kilometer. Testen har imidlertid vist, at når bilen er tungt lastet med værktøj, kabler og andet nødvendigt grej, tager det toppen af bilens rækkevidde.



Derfor er elinstallatørfirmaet blevet tvunget til at fordele arbejdsopgaver efter distancen mellem kunderne i stedet for efter, hvilken medarbejder der kan udføre opgaven bedst.

Enkelte gange har man været nødt til at køre elvarebilen hjem til Martin Vissing Tornø, og så holde en ekstra pause for at få strøm på bilen.

- Der skal kigges på, hvor hurtigt man oplader den, og hvor lang rækkevidden er. Hvis man får en 25 til 50 procent længere rækkevidde, så vil jeg sige, at man nok er dækket ind, siger Martin Vissing Tornø.

Langtidstesten gennemføres i et samarbejde mellem Bæredygtige Varebiler, Danlad, bilfirmaet P. Christensen (Mercedes-Benz) og energiselskabet E.ON, der leverer ladestandere.

Testen formidles undervejs af TV 2 Fyn. Samtidig fremlægges de endelige resultater ved en branchemesse i september.