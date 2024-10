Elever holdt et minuts stilhed for ofre i trafikulykke

Lokalområdet på Vestfyn er berørt, efter tre unge mænd mistede livet i en tragisk ulykke fredag, mens en fjerde kom alvorligt til skade.

- Stemningen er meget mærkelig, og det er meget svært at forstå. Man ved ikke rigtig, hvad man skal sige eller gøre af sig selv, siger Liva Sestrup Lundgaard, der går i 1.g på Det Blå Gymnasium Vestfyn.

10. klasserne, som er en del af Det Blå Gymnasium Vestfyn, holdt mandag et minuts stilhed for ofrene. En af de involverede i ulykken var nemlig tidligere elev på skolen. De tre andre involverede havde ikke tilknytning til gymnasiet, men flere af eleverne kendte dem.

- Det var nogle bekendte for os, så vi er mange, der snakker om det og tænker over det, siger Liva Sestrup Lundgaard.

Rektor Jens Christen Hylkjær opfordrer til, at eleverne rækker ud, hvis de har brug for nogen at tale med.

- Der er ikke nogen, der skal stå alene i en situation med sorg, siger han.