En McDonald's og en butik i en hestestald startede optur for død landsby

Hvorfor lige nu?

At motorvejen går tæt forbi Grønnemose er naturligvis en del af forklaringen. Men motorvejen har trods alt ligget der hele tiden. Også i de år, hvor der var nedtur med fraflytning og lukning af skole, børnehave og dagligvareforretning.

Så hvorfor sker det hele lige nu? Hvad er Grønnemoses opskrift på at få ting til at ske?

Ifølge lokalrådsmedlem Poul Poulsen er hovedingrediensen en åben og reel kommunikation om projekter, der kan skabe udvikling.

- Man skal sørge for at få folk med og skabe opbakning. Det er vigtigt at have respekt for de problemer, der bliver rejst af lokale borgere. Man skal gå konkret ind i det og løse problemerne, siger Poul Poulsen.

En tæt dialog mellem borgere, virksomheder og kommune er også ifølge borgmester Søren Steen Andersen en væsentlig del af forklaringen.

- Der kommer store forandringer, og det kommer til at gå stærkt. Så er det om at holde folk tæt til sig og få den gode dialog. Det er heldigvis det, vi har oplevet her i Grønnemose og omegn.

Men kommunikation og kommunal velvilje gør det ikke alene, mener Søren Warberg i strik- og garnbutikken Strik & Stil:

- Man bliver nødt til at tage de chancer, der byder sig. Vi ville ikke kunne se os selv øjnene, hvis vi kom i en situation, hvor vi efterfølgende måtte sige, at vi ikke gav det en chance, siger Søren Warberg.