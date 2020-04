En serie af mirakler: 12.000 år gammel harpunspids fundet på Fyn

Der er god tid til at gå en ekstra tur på stranden i påsken i år, og på sådan en tur kan man være heldig at finde gamle våben. Meget gamle våben.

Det er en hel serie af mirakler, der gør, at den lander på vores skrivebord. Mogens Bo Henriksen, Museumsinspektør, Odense Bys Museer

Lars Friis Olsen fra Helnæs har i hvert fald fundet en 12.000 år gammel harpunspids på en strandtur. En slags projektil, som har siddet på spidsen af et skaft, som for længst er rådnet væk.

- Gennem 30 år har jeg aldrig haft sådan et stykke i hænderne, siger museumsinspektør ved Odense Bys Museer, Mogens Bo Henriksen.

Ifølge museumsinspektøren er spidsen lavet af knogle - formentlig fra en elg.

Det var Lars Friis Olsen her, der fandt spidsen, da han var ude at gå med sin hund. Foto: Odense Bys museer

Mislykket jagt

Den stammer fra den såkaldte senglacialtid, som var afslutningen på den sidste istid for omkring 12.000 år siden, og ifølge museumsinspektøren kender man kun til halvanden håndfuld af den slags ting fra hele Danmark.

- Vi er tilbage i et miljø, hvor der har været utroligt få mennesker. Det her er et af de allernordligste steder, der overhovedet har levet mennesker på den tid, så sporene fra mennesker er ufatteligt få, siger Mogens Bo Henriksen.

For omkring 12.000 år siden var en gruppe mennesker formentlig på jagt omkring det nuværende Lillebælt

- Man jagtede rensdyr og elge ud i vandet, hvorefter man kunne harpunere dem ovenfra, hvor de ikke kunne stikke af, siger Mogens Bo Henriksen.

Men under en jagt tyder det på, at noget gik galt for jægerne.

- De har nok bandet og svovlet. Mit bedste bud er, at spidsen har siddet i et dyr, som er gået til bunds langt fra land. De har mistet deres jagtredskab og måske også byttet, siger Mogens Bo Henriksen og fortsætter:

- Den enes uheld er altså den andens held.

En serie af mirakler

Ifølge museumsinspektøren er der endda tale om mere end almindeligt held.

- Først har jægerne mistet den, så er den landet i et iltfattigt miljø, hvor den er blevet forseglet omgående. Derefter er den skyllet fri og ind på land, formentlig af en vinterstorm, og at den så klarer rejsen, og én får øje på den...

- Det er en hel serie af mirakler, der gør, at den lander på vores skrivebord, siger Mogens Bo Henriksen.

Spidsen blev fundet af en mand, der var ude at gå med sin hund. Han undrede sig over, hvad det mon var for en ting og lagde et billede på Facebook, hvor den senere blev identificeret. Det var først derefter, han kontaktede Odense Bys Museer.

Håber på særudstilling

Mogens Bo Henriksen har svært ved at få armene ned over fundet, som han beskriver som et 'påskeæg' fra istidens slutning, som fynboer forhåbentlig kan få at se i fremtiden.

- Det er ikke mange gange i en livstid, man oplever det, siger han.

Først skal spidsen undersøges nærmere, når museumsinspektørerne kan genoptage arbejdet efter coronakrisen. Derefter skal den sendes videre til Nationalmuseet, fordi der er tale om danefæ.

- Men vi vil søge om at få den tilbage efterfølgende, så vi kan lave en særudstilling. Hver eneste genstand fra den tid er et mirakel, siger Mogens Bo Henriksen.