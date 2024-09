Enigt byråd indgår budgetaftale i "udfordrende tid"

Det er en økonomisk udfordrende tid for Assens Kommune, hvor et enigt byråd fredag har sat sine kruseduller på en budgetaftale for 2025 - 2028. Sådan lyder det i en pressemeddelelse.

End ikke et ekstra finansieringstilskud understøtter kommunens økonomi i hele budgetperioden, lyder det videre. Derfor er der behov for en stram økonomistyring. Derfor er der afsat et såkaldt budgetværn på 20 millioner kroner årligt, som skal dække uforudsete udgifter.

Øverst på listen over prioriteringer de kommende år finder man trivslen blandt børn og unge. Her er der de to kommende år afsat 8,4 millioner kroner til midler vedrørende trivsel og indlæring.