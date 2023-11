Er en børnelokker løs? Politiet maner til ro

Tirsdag aften kom det frem, at politiet efterforsker en sag om en mulig børnelokker i Assens Kommune.

Efterforskningen er igangsat på baggrund af en episode ved Rema 1000 i Haarby, hvor en 11-årig pige blev tilbudt slik af en mand i en bil.

Siden er det kommet frem, at der har været flere episoder i lokalområdet, og Fyns Politi bekræfter da også, at man undersøger flere episoder.

Dog er det endnu ikke klarlagt, om der er sammenhæng mellem episoderne.

- Men vi er opmærksomme på hændelserne og er lige nu i gang med at sikre videoovervågning, så vi kan blive klogere på, hvad der egentlig er sket, siger Mads Boel, kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi.

På en lokal facebookgruppe, som hedder 5683 Haarby, er et facebookopslag, som beskriver episoden ved Rema 1000 i Haarby blevet delt 223 gange, og 43 har efterladt en kommentar.

Blandt de 43 kommentarer beskrives flere lignende episoder i lokalområdet ved Haarby og Ebberup. En grå stationcar går igen i flere af beretningerne.

Fyns Politi maner dog til ro.

- Det er ikke vores vurdering lige nu, at der er fare på færde. Man skal altså ikke være bange for at lade sit barn gå til og fra skole, understreger Mads Boel.

Politikredsen vil fortsat gerne høre fra borgere, som enten selv har oplevet episoder, der kunne minde om børnelokning, eller har været vidne til dem. Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.