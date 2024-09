Familie på fire har fire biler for at hverdag hænger sammen: - Ikke med min gode vilje

Mange biler på Helnæs

Lige nu er det kun den lokale busrute 260, der kører til og fra Helnæs. Hvor ofte den kører bestemmes af Assens Kommune, der også står finansieringen.

Derudover kan man bestille Flextrafik, hvilket Lone Schramms døtre tidligere har været flittige brugere af. Men det er blevet for dyrt og svært i en hverdag, hvor transportbehovet kan ændre sig time for time.

Ifølge borgmesteren i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), så er Helnæs et af de steder i kommunen, hvor behovet for busser er begrænset, da langt størstedelen af beboerne har to til tre biler.

- Der er nogle steder, hvor det giver god mening med en god og tæt regional busbetjening. Så har du de steder, hvor der på en god dag er en, to eller tre passagerer i bussen. Og her skal man huske på, at der skal være fem til syv passagerer i en bus, før det giver mening CO2-mæssigt i forhold til at bruge en bil, siger han.

Borgmesteren ser derfor hellere, at man arbejder hen imod det, som han kalder Uber-lignende tilstande. Det har transportminister Thomas Danielsen (V) tidligere foreslået med hensyn til samkørsel i landets yderområder eller borgerdrevne busser.

Det når Lone Schramm og familien med al sandsynlighed ikke at gøre brug af, da hun regner med, at behovet for de fire biler forsvinder om ganske få år.

- Vi ved jo godt, det er begrænset, hvor længe vores piger bor her. Måske et år eller to mere. Så når de flytter til en stor by og skal studere, så sælger vi bilerne.