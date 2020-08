Fanget af hundepatrulje: To anholdt for dieseltyveri fra byggeplads

En hundepatrulje fra Fyns Politi fangede natten til tirsdag to mænd, der var i færd med at stjæle diesel på en byggeplads på Trunderupvej ved Haarby på det sydvestlige Fyn.

Ifølge vagtchef Steen Nyland fra Fyns Politi blev politiet kontaktet af en person, der havde set nogle personer luske rundt omkring byggepladsen.

Læs også Efter gentage tyverier: Infrarøde stråler afslører dieseltyve

Politiet sendte derfor en hundepatrulje til stedet.

- Her fandt de to personer, der var i gang med at stjæle diesel fra nogle entreprenørmaskiner, siger Steen Nyland.

Kan se frem til bøde

Betjentene kunne derfor anholde de to personer. Der er tale om to mænd på henholdsvis 30 og 41 år, oplyser vagtchefen.

De to blev anholdt, sigtet og afhørt, inden de igen blev løsladt fra politigården i Odense.

- De kan se frem til en bødestraf for tyveri, eller i hvert fald forsøg på det. Jeg ved faktisk ikke, hvor langt de nåede i deres forehavende, siger Steen Nyland.