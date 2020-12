Farvel til livsværket: Nu er Strøjer klar til at give mursten og biler videre

Jørgen Strøjer har været en markant frontfigur for den fynske virksomhed Strøjer Tegl igennem de seneste 36 år.

De seneste år har været gode for Strøjer Tegl, og en stor del af fortjenesten for vores succes ligger hos vores mange gode medarbejdere. Det er værd at belønne Jørgen Strøjer, Strøjer Tegl

Han er kendt for at gøre produktion af mursten til en god forretning. Og så er han kendt for sin store samling af historiske biler.

Men nu er det slut. Efter et længere tilløb er Jørgen Strøjer nu klar til et generationsskifte. Både teglværk og biler gives videre.

- Det har måske taget lidt ekstra tid at få tingene på plads. Det har været vigtigt for mig at sikre, at virksomheden kan gives videre i god gænge, siger Jørgen Strøjer.

En million til medarbejderne

Jørgen Strøjer afgiver kommandoen over den veldrevne virksomhed ved udgangen af året, og det sker med en sidste stor armbevægelse: En solid lønbonus til alle medarbejdere.

- Det behøver jo altså ikke at blive den store historie, men de seneste år har været gode for Strøjer Tegl, og en stor del af fortjenesten for vores succes ligger hos vores mange gode medarbejdere. Det er værd at belønne, siger Jørgen Strøjer, der har afsat i alt en million kroner til den ekstra julegave.

Læs også 24 millioner: Strøjer Tegl har fordoblet sit resultat på fire år

Som led i generationsskiftet har Jørgen Strøjer overdraget sin samling af biler til sønnerne Christian Strøjer og Joachim Strøjer.

Samlingen består af mere end 100 unikke køretøjer, heriblandt kongelige biler, Le Mans-biler, eksklusive sportsvogne, og biler med en særlig historie, for eksempel den legendariske grå Aston Martin, kendt fra James Bond-filmene, og den danske superbil Zenvo.

Herunder kan du se et indslag, hvor Jørgen Strøjer kører i Frederik den 9.s Bentley:

02:38 Jørgen Strøjer ejer en ganske særlig samlig biler, som nu går i arv til hans to sønner. Video: Alexander Aagaard Luk video

Generationsskifte længe undervejs

Generationsskiftet i Strøjer Tegl har været undervejs i seks år. Det har ikke været helt let for Jørgen Strøjer at overlade styringen til den traditionsrige familievirksomhed.

- Virksomheden kører godt. Og jeg er jo sådan set ikke træt eller færdig på nogen måde, sådan skal det ikke forstås. Men nu er det rigtige tidspunkt kommet til at lade næste generation i familien overtage styringen, siger Jørgen Strøjer.

Jørgen Strøjer er femte generation i Strøjer Tegl, og han har været den drivende kraft i virksomheden igennem 36 år. I løbet af den årrække har teglværket oplevet en kraftig vækst, blandt andet efter en udskiftning af hele produktionsanlægget - en investering på omkring 100 millioner kroner - og en modernisering af arbejdsgange, samt opbygningen af egen selvstændig salgsorganisation.

Læs også Murfast overskud: Strøjer Tegl sætter indtjeningsrekord

I dag producerer Strøjer Tegl årligt mere end 50 millioner mursten, og virksomheden sælger mursten og facadeelementer både i Danmark og udlandet.

Teglværket, der ligger i landlige omgivelser mellem Glamsbjerg og Assens, har en lang historie, som kan følges helt tilbage til midten af 1800-tallet. Produktionen af mursten blev først etableret som en del af det nærliggende gods Brahesborg, men blev efter få år overtaget af familien Strøjer Hansen.