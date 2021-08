Farvel til restriktioner: Kirkekor går fra fire til fyrre

Korlederen, der også er organist, har været med i 22 år, men det er kun en brøkdel af korets historie. Faktisk er det med dets 165 år et af Danmarks ældste kor. For Søren Søgaard Frandsen er det også vigtigt, at man igen kan skabe den lydkulisse, man ønsker.

- Det er en kæmpestor lettelse, at vi er tilbage på fuld styrke i koret og igen kan levere det, vi gerne vil levere, siger han.

Konfirmationer på vej

For koret er det et godt tidspunkt at vinke farvel til restriktionerne.

De mange udskudte bryllupper og konfirmationer betyder, at der i den kommende tid er masser af muligheder for at præstere.

- Nu kommer alle konfirmationerne endelig. Det er en stor festbegivenhed, hvor folk hygger med hinanden, og det er nogle sjove samler, der bliver sunget, siger Martin Sølvsten Kappendrup, der også synger i koret.

Afstandskravet er også ophævet hos blandt andre frisører og dagligvarebutikker.