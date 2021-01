Fejl i sygedagpengebrev: Forvirrede modtagere kimer kommune ned

Alle sygedagpengemodtagere i hele landet har i disse dage modtaget et brev med oversigten over, hvad de får udbetalt. Den indeholder bare en fejl.

I brevet fremgår det, at de får væsentligt færre penge udbetalt end normalt. Men det er en fejl fra det centrale system, der håndterer udbetalingen. Det har fået masser af utrygge og bekymrede borgere til at ringe til kommunernes borgerservice.

I blandt andet Assens Kommune og Nyborg Kommune oplyser man om fejlen på Facebook.

Fejlen har dog alligevel fået flere borgere til at ringe til kommunen.

- Jeg kan sagtens forstå, at borgerne bliver forvirrede, hvis der står flere forskellige oplysninger i et brev. Så bliver man forvirret og utryg over, hvad det rigtige beløb er. Derfor er det til stor gene for borgerne, når der kommer sådan en forvirring med posten, siger Torben Christiansen, der er chef for borgerservice og arbejdsmarked i Assens Kommune.

- Det er beklageligt

Fejlen i brevet omtales som en såkaldt 'visningsfejl', og har intet med borgernes reelle penge at gøre. I langt de fleste tilfælde vil alle borgere få deres sædvanlige beløb udbetalt, medmindre der er sket ændringer i deres sag. Men i det tilfælde, vil borgeren allerede være informeret om det.

I blandt andet Assens Kommune har man løbet ekstra stærkt onsdag for at berolige borgerne.

Læs også Hjælpepakker forlænges efter nedlukning

- Det er klart, at der er mange, der af gode grunde henvender sig. Jeg kan heller ikke garantere, at der ikke har været ventetid, og det beklager jeg også. Det er heldigvis sjældent, at det sker i det omfang her, siger Torben Christiansen og fortsætter:

- Det gør det jo ikke bedre, at det er på landsplan, det er borgere i hele landet, der er ramt af det. Det er beklageligt.

Intet kommunerne kan gøre

Selvom borgere i de individuelle kommuner er påvirket, er det ikke noget, kommunerne selv kan gøre noget ved, da fejlen er sket inde i de systemer, der sender udbetalingsbrevene ud.

Læs også Jenan Bozo stillede op til Folketinget - så tog kommunen hans ydelse

- Selvfølgelig vil vi altid gerne være foruden, at der er fejl, men det er os, der har kontakten med borgerne, så det er også os, der har muligheden for at give svar til borgeren. Vi ønsker selvfølgelig også altid, at der ikke sker fejl. Det vil vi jo helst undgå, siger Torben Christiansen.

En enkelt borger har på Assens Kommunes facebookside skrevet, at han oplevede samme fejl for et år siden.

Sygedagpengene bliver udbetalt torsdag.