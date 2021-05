Fem anholdt efter timelang politiaktion i Assens

I en pressemeddelelse skriver politiet, at i alt fem er blevet anholdt på forskellige adresser i både Assens og Storkøbenhavn.



De anholdte bliver klokken 12 fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense.

Derudover ønsker politiet ikke at oplyse yderligere. Grundlovsforhøret vil formentlig blive afholdt bag dobbeltlukkede døre. Det betyder, at offentligheden ikke må få sigtelsen at vide.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger anholderne om rocker- og bandekriminalitet.