Fik millioner til nationalt center - nu skal der findes ny placering

32 millioner kroner.

Så mange penge fik Assens Kommune i 2017 til etablering af det nye nationale Center for Kyst- og Lystfiskerturisme.

Nu står det klart, at centret ved Agernæs Havn ikke bliver til noget. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Derfor går der nu et arbejde i gang med at finde en ny placering for centret, der på bedst mulige vis skaber en spændende formidling af det danske lystfiskeri, de danske vandlandskaber samt ikke mindst understøtter et så højt besøgstal som muligt, siger borgmester Søren Steen Andersen (V) i pressemeddelelsen.

Forklaringen skyldes ifølge pressemeddelsen, at Kystdirektoratet ikke har efterkommet kommunens ønske om at ophæve strandbeskyttelseslinjen, så det kommende center kunne placeres ved Agernæs Havn.

Strandbeskyttelseslinje Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand. Det betyder, at man ikke må bygge eller indrette sig ligeså frit, som andre steder i landet. Eksempelvis er det ikke tilladt at opføre bebyggelse. Kilde: Kystdirektoratet Se mere

Assens Havn kan komme i spil

Det betyder i praksis, at kommunen skal finde et nyt sted til centret.

- Jeg mødes nu med gruppeformændene i midten af januar, og efterfølgende bliver placeringen af centret og den videre proces drøftet i de ansvarlige udvalg, forsikrer borgmesteren.

Hvor det nye nationale Center for Kyst- og Lystfiskerturisme skal ligge er usikkert, men havnen i Assens har fået ophævet sin strandbeskyttelse af Kystdirektoratet.

Det betyder, at man skal opføre bygninger samt foretage andre ændringer.

Derudover har Kystdirektoratet efterkommet kommunens ønske og delvist ophævet strandbeskyttelsen ved Bågø Havn.

Efter planen skal det nationale Center for Kyst- og Lystfiskerturisme stå klar i Assens Kommune i 2023.

