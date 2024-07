Finn blev skuffet over svar efter "bølle-video" - men politiker føler sig misforstået

Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet er aldrig før stødt på udsagnet om, at vejbump vil få folk til at køre stærkere. Han kan dog komme på et enkelt eksempel med en særlig plasticversion, hvor man i princippet ville kunne mærke bumpet mindre, hvis man kører med højere hastighed.

- Men helt almindelige traditionelle vejbump vil altid sætte hastigheden ned. Og ved de præfabrikerede vil 99 procent af trafikanter sætte hastigheden ned, fortæller Harry Lahrmann.

Tænkte på den konkrete video

Jens Jakobsen (V) fortryder dog ikke at have sagt, at "de kører bare endnu stærkere, jo flere vejbump der er".

Han fortæller, at han kun talte ud fra den konkrete video med motocross-lignende maskiner, som, han tror, vil flyve henover vejbump, hvis de var der.

Kan du forstå, at Finn Andersen bliver frustreret over dine udtalelser?

- Nej, det kan jeg faktisk ikke, for det vigtige for mig, når jeg får vist 10 sekunders film, er at forholde mig til det. Jeg har allerede haft en god dialog med nogle borgere derude, hvor vi deler historien op i to. Det generelle problem er, at folk kører for stærkt, og så er der det her problem, hvor unge kører vanvidskørsel

Jens Jakobsen mener altså, at misforståelsen ligger i, at der er tale om to forskellige problemer, og at vejbump ikke vil afhjælpe de problemer med motorbøller, som ses i videoen.

- Men hvis det er i forhold til generel kørsel, så har bump en præventiv virkning, og det har vi god erfaring med andre steder i kommunen, fortæller Jens Jakobsen og præciserer, at vejbump sagtens kan være en mulighed.

Men først og fremmest skal de undersøge, hvad der specifikt er behov for - og herunder indtænke både politi og vejforanstaltninger.

- De her motorbøller, der ser jeg, at det er en politisag. Når nogen kører så vanvittigt, som de gør det, skal de stoppes af politiet. I forhold til den generelle trafik, så er det ligesom alle andre steder i kommunen, hvor vi går ind og arbejder med det. Og det kan blandt andet ære med vejbump eller andre tiltag, siger han.

Ifølge Finn Andersen har tilfældene af hurtig kørsel på motocrossmaskiner og biler op igennem bymidten i Aarup især den seneste halvanden måned været voldsomt.