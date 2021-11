Finn, Camilla og Helge står langt nede på stemmesedlen - derfor stiller de op alligevel

I Assens er Venstre det parti, der har flest kandidater på stemmesedlen. Partiet har valgt 24 kandidater, og som nummer 12 står 34-årige Camilla Lykke Sørensen, der stiller op for første gang.

- Jeg gør det, fordi jeg synes, der mangler nogle unge mennesker i vores byråd, og der mangler kvinder og fokus på børneområdet, og det kan jeg give, siger hun.

Hvor store chancer hun giver sig selv, ved hun ikke helt endnu.

- Man er jo ikke sikker, før stemmerne er talt op, men jeg håber da, siger Camilla Lykke Sørensen.

7-9-13

Helge Kold, som stiller op for Socialdemokratiet, var ligesom de to øvrige kandidater med til Valgfolkefest i Assens Kommune onsdag.

Her deltog han med de to andre i arrangementet "7-9-13", hvor nogle af de kandidater, der ellers ikke får meget skærmtid, fik mulighed for at komme til orde. Tilfælles havde deltagerne, at de har brug for en smule held for at komme ind.

Helge Kold har prøvet to gange før. Nu tror han på, at tredje gang er lykkens gang.

- Det er nok lidt ligesom en cirkushest. Man vil gerne påvirke ting med de meninger, man har selv, som man selvfølgelig synes er bedre end de andres. For mig er det kernevelfærden, der bare skal være i orden i en kommune, siger han.