Fire måneders benzinforbrug trukket på én gang

- Pludselig var der bare ikke dækning på kortet.

Sådan lyder det fra Henriette Rahbek, der er en af dem, der pludselig fik trukket mange måneders benzinforbrug på én gang.

Henriette og hendes mand tanker altid på Circle K tanken i Glamsbjerg og har altid været glad for det.

Men en teknisk fejl på betalingssystemet ved standerne på tanken, har gjort at parret den 13. februar blev trukket cirka 4.500 kroner for benzin, de har tanket fra november til nu.

- Det er virkelig mange penge her og især her op til vinterferien, siger Henriette Rahbek.

Men der er faktisk en god forklaring på, hvorfor pengene først er blevet trukket nu. Det fortæller kommunikationschef hos Circle K, Kirsten Grumstrup.

Må ændre planer

Henriette Rahbek og hendes mand havde planer om at besøge deres ældste datter i Aarhus. Her skulle de have været i den gamle by, og ude og spise.

- Det kan vi jo godt skyde en hvid pil efter nu, siger hun.

Parret opdagede den 13. februar at 14 posteringer var blevet trukket på deres konti. Den første fra den 11. november sidste år.

I alt er der blevet trukket 4.453,26 kroner. Penge de ikke havde regnet med, ville blive trukket. De har efterfølgende tjekket op på posteringerne, og kan konstatere at de har tanket på de pågældende dage, og at betalingen ikke er gået igennem.

- Jeg ved godt, det er vores egen skyld, fordi vi ikke har tjekket hver gang vi har tanket. Når vi tanker ved standeren, og har købt en hotdog i butikken, så er pengene for hotdoggen blevet trukket, så på den måde har Circle K floreret i vores konti, siger Henriette Rahbek.

I stedet for en tur i Den Gamle By og en tur ud på restaurant, må familien lave mad derhjemme og tage en tur i botanisk have.

- Og så har vi måtte trække den opsparing vi havde lavet denne måned tilbage, siger Henriette Rahbek.

Ikke de eneste

Henriette Rahbek og hendes mand står ikke alene med oplevelsen.

I den lokale facebookgruppe 5620 Glamsbjerg spørger en borger, om andre også har fået trukket store beløb af Circle K.

Opslaget har fået mere end 60 kommentarer af medlemmer, som har oplevet det samme.

Alle er dog enige om, at beløbene ser ud til at være rigtige nok, og stemmer overens med de gange, de har tanket på den lokale tankstation.

Forklaringen findes i overtagelsen

Circle K blev først gjort opmærksomme på problemet, da de store trækninger skete den 13. februar.

Men faktisk er der en ganske god forklaring på, hvad der er sket, oplyser kommunikationschef Kirsten Grumstrup.

- Stationen i Glamsbjerg har været selvejet, og da forpagteren stoppede opsagde han selvfølgelig sit CVR-nummer og terminalnummer, siger hun.

I den forbindelse har Circle K bedt NETS om et CVR- og terminalnummer, så pengene kunne gå ind på deres konto i stedet for den tidligere forpagters konto, og det har taget lidt tid.

I den tid har firmaet registreret trækninger på kundernes kort, men pengene er ikke kommet ind på deres konto.

- Vi vidste ikke, at pengene ikke var trukket på kundernes kort. Vi troede sådan set bare at det var os, der ikke fik dem, siger Kirsten Grumstrup.

Hos Circle K har de undersøgt posteringerne, og kan konkludere at der hverken er blevet trukket dobbelt eller forkerte beløb.

- Alle beløb er korrekte, men bare fire måneder gamle, siger kommunikationschefen.

