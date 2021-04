Fiskesøer ramt af mystisk massedød - frivillige hjalp til hele natten

På mystisk vis og bare et enkelt år er fiskebestanden skrumpet gevaldigt i fiskesøerne ved Aalsbogaard nær Aarup.

I to ud af tre put and take-søer er fiskene ramt af en ukendt sygdom, og onsdag kulminerede det, da et hold nyudsatte ørreder begyndte at dø efter bare et par timer.

- Det er til at tude over. De fisk, der er i den store sø, lider allerede, lød det fra forpagter Martin Hjort i en facebookvideo onsdag aften.

Han vurderer, at han indtil nu har indsamlet næsten 1,5 tons døde ørreder fra søerne.

Indtil videre ser det ud som om, at vores søer er sunde. Men det kan de jo ikke være Martin Hjort, fiskesøforpagter

Årsagen er ukendt

Årsagen til, at fiskene i søerne bliver syge, er indtil videre ukendt. Man har blandt andet taget prøver af fiskene og vandets indhold af ilt og nitrat, men ingen af delene har givet et klart svar.

- Indtil videre ser det ud som om, at vores søer er sunde. Men det kan de jo ikke være, siger Martin Hjort.

Mange lystfiskere andre steder i landet har kontaktet Martin Hjort og fortalt om lignende oplevelser med pludselig fiskedød.

Nogle er også kommet med gode råd til, hvordan man kan undersøge problemet nærmere med forskellige prøvetagninger, men uden resultat.

- Det har ikke givet noget endnu. Det, vi er allermest bange for, er at det er en form for hærværk. For hvis det er det, og det sker igen, når vi får det op at køre, så kan vi ikke overleve det, siger Martin Hjort.

Hvem skulle det være?

- Det kunne være folk, vi har smidt væk. Hvis der er nogle, der ikke har opført sig ordentligt og for eksempel har taget fisk med net, siger han.

Under en gåtur langs søerne ved Aalsbogaard kunne man lørdag finde flere døde fisk i vandkanten. Foto: Morten Albek

Mister omsætning

Efter fundet af de døde fisk er søerne ved Aalsbogaard blevet lukket, og det koster Martin Hjort mange penge, netop nu, hvor fiskesæsonen for alvor skulle til at begynde.

På den bedste dag sidste år, havde Aalsbogaard Put and Take 176 besøgende. I løbet af påsken i år har der kun været 50 forbi.

Onsdag aften mødte omkring 50 mennesker op rundt om søen, og de sidste af dem tog først hjem klokken fem den efterfølgende morgen Martin Hjort

- Det betyder et stort økonomisk tab - ikke kun i søen, men også i grejbutikken. Hvis nogen ser, at andre fanger med noget grej, der virker, så kommer de jo forbi for at købe det, fortæller Martin Hjort.

Hjælp fra nær og fjern

Tydeligt berørt af situationen holder Martin Hjort en kort pause, hvorefter han fortæller, at folk fra hele landet har været forbi for at hjælpe med at flytte fiskene over i en anden sø.

- Onsdag aften mødte omkring 50 mennesker fra både Esbjerg, Kolding og Sønderborg op rundt om søen. De sidste af dem tog først hjem klokken fem den efterfølgende morgen, fortæller Martin Hjort.

Flere har også tilbudt at investere i fiskesøerne, men det vil i så fald betyde, at ejerskabet skulle deles op. I stedet forsøger Martin Hjort derfor nu at række ud til Skov- og Naturstyrelsen i håb om, at de kan hjælpe.

- Vi håber, at vi kan få noget hjælp til at få taget nogle flere prøver og den slags ting. Men vi ved ikke, hvor meget de kan hjælpe os, for det har jo aldrig været et problem før, siger Martin Hjort.

