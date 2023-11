Fjernvarmen breder sig ud til små landsbyer: Ingemann dropper træpiller til fordel for fjernvarme

Noget nemmere går det i Middelfart. Der ligger husene tæt, så der går det stærkt med tilslutningen.

- Potentielt har vi 6.000 forbrugere, som vi kan koble på i Middelfart Kommune, og vi har gang i omkring 3.000 husstande lige nu, fortæller Jesper Skov, direktør i Middelfart Fjernvarme.

Her kan du få et overblik

Over det meste af Fyn er der gang i en historisk omfattende omlægning af varmeforsyningen. Kommunerne er blevet pålagt at lave varmeplaner, så alle borgere kan få at vide, om der kommer fjernvarme til deres område og i givet fald hvornår.

På Christiansborg er det regeringens mål, at alle husstande med gas- eller oliefyr bliver omlagt til fjernvarme eller anden klimavenlig opvarmning senest i 2028. På Fyn drejer det sig om cirka 50.000 husstande.

TV 2 Fyn har bedt en række fynske kommuner om et overblik over status på omlægningen, så man som husejer ved, hvad man kan forvente. Vi har bedt kommunerne oplyse, hvor mange fjernvarmeprojekter, der er sat i gang siden den nationale strategi om omlægning blev meldt ud i april 2022, og hvor mange husstande, der er overgået til fjernvarme.

Svendborg Kommune:

Der er registreret 91 flere bygninger med fjernvarme siden april 2022, og der er godkendt tre fjernvarmeprojekter, relateret til udvidelser.

Der er godkendt et fjernvarmeprojekt for Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle. Godkendelsen er dog bortfaldet, da projektet ikke opnåede tilskud fra fjernvarmepuljen. Det lokale fjernvarmeselskab vurderer i øjeblikket, om projektet kan realiseres. I november 2022 fik Svendborg Fjernvarme godkendt en mindre udvidelse til Kogtvedparken, Kogtvedvænget. Projektet er realiseret, selv om der stadig er bygninger i området med gasforsyning. Der har været godkendt et projektforslag ved Rødmevej, Juelsbjergvej ved Stenstrup. Her forventes et begrænset antal konverteringer til fjernvarme.

Nordfyns Kommune:

Ingen olie- eller gasfyr er omlagt til fjernvarme i perioden. Der er godkendt et projekt syd for Bogense, men der mangler tilstrækkelig tilslutning. Flere projekter omkring Otterup er sat i bero, da der ikke er opnået tilskud fra fjernvarmepuljen.

Faaborg-Midtfyn Kommune:

Udbygning af fjernvarme er godkendt og under etablering i Årslev, Sønder Nærå, Nørre Lyndelse, Nørre Søby, Vejle, Rolfsted (mindre udbygning af eksisterende varmenet), Faaborg (udbygning af eksisterende net, som dog er sat delvist i bero på grund af høje anlægspriser ved udbud), Ryslinge, Gislev, og Fjellerup. Mulighederne for omlægning undersøges i Brobyværk, Espe, Korinth, Vester Åby, Horne, Millinge, Svanninge og Falsled.

Nyborg Kommune:

Her er 170 husstande konverteret til fjernvarme i perioden. Der er omlægning i gang i Hjulby, Aunslev og Skalkendrup. Der er godkendt et fjernvarmeprojekt i Ørbæk og Refsvindinge. Projektet vil blive iværksat, når der er opnået tilstrækkelig tilslutning. Yderligere et projekt er godkendt i Skellerup. Projektet vil følge efter, når Ørbæk og Refsvindinge er gennemført.

Odense Kommune:

297 husstande har omlagt til fjernvarme. Der er godkendt tre fjernvarmeprojekter i Bellinge Fælled (nyt boligområde, etape 4), Allerup og Spedsbjerg. De to sidstnævnte afventer tilstrækkelig tilslutning.

Kerteminde Kommune:

103 husstande er omlagt til fjernvarme i perioden. Et fjernvarmeprojekt i Munkebo er i udbud. Der er yderligere godkendt fjernvarmeprojekt i Marslev og Birkende-Nonnebo, som afventer tilstrækkelig tilslutning fra husstandene i de pågældende områder.

Middelfart Kommune:

Indtil nu er 845 husstande omlagt til fjernvarme i perioden. Der er godkendt og iværksat projekter i Strib, Gelsted, Nørre Aaby og Ejby. Desuden arbejdes der i Middelfart på omlægning og udbygning i Øvængerne, Hybenvænget, Hasselvænget, Skrillingevej, Kabelbyen, samt på Trafikhavnen, Comwell og Billeshave Efterskole.