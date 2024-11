Flemløse Biogas-direktør: - Jeg har det ad helvede til

De to personer, der er omkommet ved den tragiske arbejdsulykke på et biogasanlæg tirsdag i Flemløse på Fyn, var ansat i et udenlandsk firma. Det samme gælder de yderligere seks personer, der er kommet til skade ved ulykken.

Det fortæller direktør og hovedejer af Flemløse Biogas Kurt Brusgård Poulsen til Fagbladet 3F.

- Jeg har det selvfølgelig ad helvede til, siger han.

Føler du, at du eller dit selskab på nogen måde har et ansvar for ulykken?

- Selvfølgelig har vi et ansvar. Men vi har som sådan ikke haft noget med det at gøre, siger Kurt Brusgård Poulsen.

Direktøren henviser til, at de omkomne og tilskadekomne ikke var ansat i et af hans firmaer, men i et eller flere af de udenlandske firmaer, der er registreret på adressen.

Direktøren oplyser, at han ikke har flere kommentarer på nuværende tidspunkt.