Flere fynske kommuner får hug af cyklistforbund

Hvis man vil have liv i byerne, skal man have liv i cyklingen. Sådan lyder det fra Cyklistforbundet, der har besøgt 14 af landet kommuner - herunder tre fynske kommuner - for at dokumentere, de utilfredsstillende cykelforbindelser til større byers hovedgade.

Det drejer sig om Assens, Faaborg og Otterup, fremgår det i en pressemeddelelse.

- Forholdene for cyklister er slet ikke gode nok i nogen af de 14 forsøgsbyer. Der er ingen tilfredsstillende cykelforbindelser til hovedgaden for cyklister. I alle tilfælde er der større veje, der leder til hovedgaden, men uden cykelsti. Og større genveje og stisystemer til hovedgaden for cyklister findes kun i begrænset omfang, siger Emil Maj Christensen, der er byplanlægger og projektleder i Cyklistforbundet på et stort og flerårigt projekt om cykelvenlig byplanlægning.



- De dårlige forhold for cyklister er med til at fastholde den døde bymidte i byerne. Modsat ville bedre forhold for cyklister hjælpe til at skabe liv i bymidten.

For at gøre forholdene bedre mener Cyklistforbundet, at kommunerne skal kunne overtage en strategisk placeret tom bygning og indrette denne til indendørs cykelparkering, evt. med tilknyttet (forpagtet) café. derudover bør staten oprette en ny pulje i tilknytning til lovforslaget, hvor kommunerne kan ansøge om at forbedre cykelforbindelserne til bymidten og cykelparkeringsforholdene i bymidterne.