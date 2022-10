Flere kommuner sparer på ældre: - Vi har ikke flere penge

Assens borgmester, Søren Steen Andersen (V), forklarer, at kommunen simpelthen ikke har flere penge.

- Selvfølgelig vil vi gerne bruge flere penge på vores ældre. Men lige nu har vi dem ikke.

- I 2018 havde vi ubalance i økonomien, vi blev anbefalet at rive plasteret af én gang for alle og skabe balance i vores økonomi. Det gjorde, at vi skulle tage nogle store slag, både på biblioteksområdet og på ældreplejen, siger han.

Ifølge Søren Steen Andersen gør Assens meget for at få flere penge ind i kommunekassen, så man langsomt kan øge beløbet på ældreposten.

Pengene skal blandt andet komme ved at gøre det mere attraktivt for større virksomheder at flytte til kommunen.

- Vi har en meget lav arbejdsløshed i kommunen lige nu. Men vores husstande har en relativt lav indkomst. Derfor har vi brug for flere højindkomst familier og nye virksomheder, der betaler virksomhedsskat til kommunen, så vores budget bliver større, fortæller Søren Steen Andersen.

Assens prioriterer handicapområdet

Hvert år bliver kommunerne kompenseret for stigende udgifter på ældreområdet, på baggrund af befolkningsudviklingen.

Så selvom der i løbet af de seneste fire år er kommet omkring 800 flere ældre til Assens Kommune, burde det ikke have en effekt på, hvor mange penge der er afsat per næse.

- Vi har de seneste år oplevet, at udgifterne på handicapområdet er stukket helt af, og den post kompenserer regeringen ikke. Derfor har vi blandt andet skulle prioritere nogle af pengene fra ældreområdet til at dække handicapområdet ind, forklarer Søren Steen Andersen.

At der mangler ressourcer til at håndtere handicapområdet, er også noget Lise Müller har bidt mærke i. Hun er fynsk folketingskandidat for SF, der vil afsætte en halv milliard kroner til handicapområdet ifølge deres finansudspil.

- Kommunerne har bedt om en relativt stor sum penge for at kunne håndtere handicapområdet, og det har de ikke fået. Så der er ikke nogen tvivl om, at de er pressede på området. Og derfor skal kommunerne også kompenseres mere. I vores finansudspil har vi afsat en halv milliard til området, som vi blandt andet kan finde ved at indføre en formueskat, fortæller hun.

Folketingskandidat Lars Kolling (DF) der stiller op i Assenskredsen, synes også, at der skal sættes flere penge af til både ældre og handicapområdet, men han mener derimod, at pengene kan findes ved at bruge færre penge på ”udlændinge” og ”fancy” ting.

- Vi skal bruge færre penge på ting, der ikke giver værdi. I Assens har de for eksempel brugt en masse penge på at renovere en skorsten på en sukkerfabrik. De penge havde været godt brugt i ældreområdet i stedet.

- Og så skal udligningsordningen revideres, så der kommer flere penge til de fattige kommuner. De penge kan blandt andet findes ved at skære i de ydelser indvandrere får, siger Lars Kolling.

Søren Steen Andersen mener dog ikke, at Assens kommune bruger mange penge på ”fancy” ting.

- Vi bruger ikke penge på nogle unødvendige ting og man kan ikke finansiere en generelt bedre ældrepleje, ved at bruge penge fra et engangsbeløb. Desuden blev skorstenen renoveret for ti år siden, siger Søren Steen Andersen.

Assens Kommune bruger 36.701 kroner per ældre. Den fynske kommune, der bruger mest på deres ældre, er Langeland Kommune, der bruger 55.564 kroner per ældre over 67 år.

De manglende penge på ældrebudgettet betyder, at flere ældre frygter at ende på plejehjem.