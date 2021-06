Først døde Martins fisk i massevis - nu har smitterisiko lukket fiskesøer

Sygdommen er fundet i seks dambrug og en put-and-take sø. Og et af dambrugene har for nylig leveret 200 kilo fisk til Martin Hjorts lystfiskersøer i Aarup.



- Så vi havde mentalt forberedt os, men jeg er stadigvæk sur og bitter over, at de bare kan tillade sig at gøre det, siger forpagteren og peger på, at der ikke har været nogen forbi for at tage prøver forud for lukningen.



Det sker lige efter, at Martin Hjort har fået løst et alvorligt problem med døde fisk i massevis, der formentlig skyldes en form for algeforgiftning.



Flere ubesvarede spørgsmål

De manglende prøver er blot én af de ting, som Martin Hjort undrer sig over i forbindelse med nedlukningen af hans i alt tre søer.

- Jeg kan ikke forstå, at offentlige vande såsom åer og vandløb må holde åbent, og at vi skal lukke. Vi er fiskenes endestation og har ingen forbindelse til andre steder - ingen fisk kommer herfra levende, siger han.