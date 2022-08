Første fynske folketingsmedlem melder sig ind i Støjbergs parti

Danmarksdemokraterne har fået sit første fynske medlem, da Jens Henrik Thulesen Dahl onsdag meldte sig ind i Inger Støjsbergs nye parti.

Det bekræfter politikeren overfor TV 2 Fyn.

Tidligere på sommeren meldte han sig ud af Dansk Folkeparti, som han havde været medlem af i 16 år - og som hans lillebror Kristian Thulesen Dahl var med til at stifte.

- Jeg har fået lov at stille op for Danmarksdemokraterne, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Onsdag har også Søren Espersen og Hans Kristian Skibby offentliggjort, at de ved næste folketingsvalg er at finde ved liste Æ og ikke længere DF's liste O. De tre folketingspolitikere tilslutter sig dermed eks-DF'eren Peter Skaarup, der i juli meldte sig ind i Danmarksdemokraterne.

De fire politikere repræsenterer fra onsdag alle Danmarksdemokraterne i Folketinget.

Stor stemmesluger

Ved seneste valg i 2019 fik Jens Henrik Thulesen Dahl 2.913 personlige stemmer, og han ventes derfor ret sikkert at tage en af Danmarksdemokraternes pladser, når næste folketingsvalg afgøres senest i juni 2023.

- Jeg er den, jeg er, og mit helt basale værdigrundlag er ikke anderledes, end det var før. Det bliver ikke en helt anden verden. Det vil også være meget mærkeligt. Men jeg tror, fynboerne kommer til at mærke et mere konstruktivt arbejdende parti, hvor vi har fokus på at løse de konkrete problemer for borgerne, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Ifølge Epinions seneste måling for Altinget og DR vil partiet få 10,8 procent af stemmerne og 20 mandater i Folketinget, mens DF står til kun at få 2,1 procent af stemmerne.

Det får dog ikke fynske Alex Ahrendtsen til at overveje at skifte DF ud med Danmarksdemokraterne som Jens Henrik Thulesen Dahl.