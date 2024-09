Første gang i Danmark - "Fast track" skal gavne Lillebælt

Anlægsarbejdet af et nyt vådområde ved Provsteengen i Gamtofte ved Assens er ved at være afsluttet, og dermed får Danmark sin første ”fast-track” vådområde, som baner vejen for hurtigere udtagning af landbrugsjord.

Sådan lyder det fra Assens Kommune i en pressemeddelelse, hvor de også fortæller, at det nye vådområde får stor betydning for havmiljø, klima og biodiversitet. Arbejdet med området har stået på et års tid og er klar til indvielse 4. oktober.

Vådområdets primære formål er at fjerne kvælstof, så Lillebælts tilstand forbedres og gøre det nemmere for kommuner i hele Danmark at lave mindre vådområder, som gavner miljøet og klimaet på en hurtigere og mindre resursetung måde.