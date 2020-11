Skal betale millioner: Fynsk entreprenør vinder retssag mod forsyningsselskab

Assens Spildevand A/S har udbudt en totalentreprise, som er første etape af et rørsystem til transport af spildevand mellem et nyt renseanlæg i Assens og to mindre renseanlæg i Gummerup og ved Aa Strand, samt en spildevandsledning fra virksomheden Kerry i Glamsbjerg til Assens.



Entreprisens anslåede værdi er 100 millioner kroner eksklusive moms.



Fire entreprenørfirmaer har budt på opgaven. TC Anlæg var med i opløbet, men fik ikke opgaven.



TC Anlæg A/S mener, at Assens Spildevand A/S har handlet i strid med Udbudsloven.



Udbudslovens paragraf 2: En ordregiver skal ved offentlige indkøb overholde principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Et offentligt udbud på ikke udformes med det formål at kunstigt begrænse konkurrencen.



Retten i Odense har afgjort sagen til fordel for TC Anlæg A/S.



Assens Spildevand A/S skal anerkende, at Assens Spildevand A/S har handlet ansvarspådragende ved at have tildelt totalentreprisekontrakt vedrørende Transportsystem Gummerup-Assens til Per Aarsleff A/S.



Assens Spildevand A/S skal betale 5.000.000 kroner til TC Anlæg A/S med procesrente fra den 16. april 2019 til betaling sker.