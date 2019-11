Fra losseplads til campingplads: Efter fire år falder der nu dom i campingsagen fra Assens

Flere års uenighed bliver onsdag afgjort ved landsretten, der skal tage endelig stilling i den langvarige sag mellem Assens Kommune og campingejer Per Blaabjerg, der for seks år siden købte en grund af kommunen.

En grund, der senere viste sig at være forurenet.

Assens Kommune solgte i januar 2013 den større grund, der tidligere har været benyttet som kommunal losseplads, til Gitte og Per Blaabjerg, der også ejer Bøjden Strand Camping på Sydfyn.

Planen for Gitte og Per Blaabjerg var at opgradere grunden til en moderne og luksuriøs campingplads.

Men i forbindelse med at campingejerne begyndte at sætte beboelse, toiletbygninger og fællesrum op på de nye arealer, afslørede en række prøveboringer i undergrunden, at der kom giftige gasser op af jorden.

Det viste sig derfor hurtigt, at en del af arealet er forurenet, og at det derfor ikke vil være hensigtsmæssigt at drive campingpladsen CampOne Assens Strand på den forurenede grund.

Den forurenede grund står i dag ubenyttet hen.

Ifølge campingpladsens ejere vil det koste op mod 30 millioner kroner at fjerne forureningen.

Ryger i retten

Kommunen valgte derfor i 2015 at ophæve handlen, men det ville den nye ejer ikke være med til, og uenigheden endte derfor hos advokaterne.

Sagen kom først for Retten i Svendborg, hvor Assens Kommune i 2017 fik medhold. Handlen skulle derfor gå tilbage, og Per Blaabjerg fik købssummen på 3,3 millioner kroner plus en kompensation på godt to millioner kroner for tabte indtægter i den periode, som campingpladsen var lukket på grund af forurening.

Men efter at have gennemgået dommen med sin advokat, besluttede Per og Gitte Blaabjerg at anke rettens afgørelse til landsretten.

- Vi mener, at dommen er forkert. Det, sammenholdt med den kæmpestore opbakning fra vores gæster på campingpladsen, mange borgere både i og uden for Assens, samt vores egen intuition, har gjort, at vi selvfølgelig anker dommen, skrev Gitte og Per Blaabjerg i en pressemeddelelse efter dommen ved Retten Svendborg.

Afgørelsen i ankesagen kommer altså onsdag.