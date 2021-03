Fra salgsassistent til poder: - Det tog fem gange, så følte jeg mig sikker

Som nyuddannet salgsassistent lå det langtfra i kortene, at 26-årige Freja Plesner Simonsen skulle blive en del af frontpersonalet under coronakrisen.

Ikke desto mindre arbejder hun nu for Podekorps Assens, hvor hun tager ud på skoler for at pode de ansatte for coronavirus.

- Det lød spændende, så jeg sendte mit cv afsted, og næste dag fik jeg et job, siger hun.

Muligheden for et job som poder fik Freja Plesner Simonsen som ledig gennem jobcenteret. Coronakrisen og nedlukningen af detailhandlen har gjort det svært at komme i arbejde som salgsassistent, så derfor var den unge assensbo klar til at kaste sig ud i noget nyt.

- Jeg var selvfølgelig lidt nervøs først, for hvad hvis det gjorde ondt, når jeg stak pinden op i næsen på folk. Men det tog fem gange, så følte jeg mig sikker, siger hun.

Uvis fremtid

I alt har 34 tidligere ledige sagt ja til at blive en del af podekorpset, som udfører kviktest på skolerne i forbindelse med genåbningen.

Ifølge Hanne Kondrup, der er daglig leder af Podekorps Assens, er de en vigtig ressource i en uvis tid.

Vores erfaringer er positive, og vi får positive tilbagemeldinger fra skolerne, hvor nogle endda bager kage Hanne Kondrup, daglig leder af Podekorps Assens

- Vi træder stien, mens vi går. Der er mange ubekendte, når de store elever for eksempel skal tilbage i skolen, siger hun.

Blandt de nye podere er også en bioanalytiker, en ingeniør og flere lærere. De bliver uddannet i at pode ved Falck, og selvom de ikke har erfaring med den type arbejde, er det indtil videre gået godt.

- Vores erfaringer er positive, og vi får positive tilbagemeldinger fra skolerne, hvor nogle endda bager kage til dem, siger Hanne Kondrup og tilføjer, at det sidste hænger sammen med, at man nu bruger de mere milde kviktest, som ikke skal så langt op i næsen.

Usikker arbejdskraft

Der er dog også ulemper ved at have et podekorps bestående af tidligere ledige med erfaring inden for andre brancher. Der er stor sandsynligheden for, at de kan stoppe med kort varsel, hvis de får et andet jobtilbud.

- De er dag-til-dag-ansatte, og vi har haft nogle, som har sagt op. Så det er et vilkår og en reel bekymring. Det, det kan betyde, er, at vi løbende skal uddanne flere for at sikre kvalificerede podere, siger Hanne Kondrup.

For Freja Plesner Simonsen er målet stadig at finde et job som salgsassistent, og i takt med at detailhandlen åbner igen, øges hendes muligheder for at få arbejde inden for sit fag. Samtidig vil hun ikke løbe fra sit ansvar som poder.

- Jeg har stadig mange bolde i luften, og der går lidt tid, inden jeg beslutter noget. Jeg vil ikke til at lægge for meget stress på, siger hun.

Samtidig opfordrer hun andre til at tage jobbet som poder.

- Hvis man har overskud, skal man prøve det. Man ved ikke med sikkerhed, hvordan det er, før man har prøvet det, siger Freja Plesner Simonsen.