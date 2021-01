Fremtidens Assens: Ny havneplan skal binde byen sammen

Assens skal være en by på forkant, og nu har de indgået en kontrakt med de to virksomheder, som skal lave henholdsvis den nye havneplads i Assens og et 'multitek'.

Projekterne er første skridt i den udviklingsplan for byen, som er blevet kaldt 'Fremtidens Assens'. Projektet er støttet af Realdania, som en del af deres indsats, der hedder 'Hovedbyer på forkant'. Realdania giver halvdelen af pengene til projektet i Assens, som er budgetteret med 20 millioner kroner.

Dermed er de første to brikker på plads i byrådets vision for Assens.

Formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune Dan Gørtz forventer, at projektet ikke alene vil gavne Assens by.

- Der bliver mere interesse for at komme til at bo her som fastboende. Dernæst får vi flere turister. Der skal skabes mere vækst i byen, og det vil også gavne hele kommunen, siger Dan Gørtz.

Et kulturelt og levende samlingspunkt

Projektet bliver delt op i to delprojekter, hvor WE Architecture, kommer til at stå for multiteket, og byMUNCH by- og landskabsdesign vil stå for omdannelsen af havnepladsen. Men inden planerne føres ud i livet, skal borgerne også høres.

- Lige nu arbejder vi på en lokalplan, der skal danne rammerne for den dialog, vi skal have med borgerne, siger Dan Gørtz, formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune.

Han forventer, at der i februar kan sendes en lokalplan for multiteket i høring.

Multiteket bliver et bibliotek, men med andet end bøger. Multiteket skal ifølge Elmer Phillipsen, der er formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, blive et åbent kultursted, hvor udstillinger, kunstnere og optrædende kan komme. Kun fantasien sætter grænser, fortæller han.

- Vi skal skabe rammerne om et bibliotek, men som også er meget mere end det. Et multitek, der også bliver en attraktion i sig selv, og som kan være et kulturelt og levende samlingspunkt, siger Elmer Philipsen.

- Det bliver et hotspot for vores by. Det bliver et fantastisk sted for både borgere og turister. Et åbent, inspirerende og kulturelt sted. Det ser vi meget frem til, siger Elmer Phillipsen.

Fællesskab og bæredygtighed i fokus

Projekterne har fokus på at blive udviklet og indpasset i bybilledet på en bæredygtig måde, hvor bæredygtige tiltag bliver prioriteret.

- Multiteket og havnepladsen bliver et vigtigt mødested, som henvender sig til borgere, turister og andre besøgende i byen – i alle aldre, siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania.

Projektet bliver ifølge Anita Munch Jensen, som er indehaver af byMUNCH by- og landskabsdesign, en grøn midtbyplads, som bidrager til borgerne på flere niveauer;

- Både aktivitets-, sundheds- og klimamæssigt. Herved dannes startskuddet til et mere grønt og aktiv moderne Assens, siger Anita Munch Jensen.

Flere turister

På den anden side af sommerferien 2021, regner Assens byråd med, at man kan begynde at se de første synlige forandringer omkring den sydlige del af havnen.

- Der kommer til at ske mange ting på havnefronten de næste mange år. Også med lystfiskeriet. Det er vigtigt for os, at vi får bundet by og havn sammen, siger Elmer Philipsen.

Formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune Dan Gørtz mener også, at havnen i sin nuværende form har udtjent sin værnepligt.

- Vi skal have skabt et nyt liv hernede, som kan trække særligt lystfiskerturister til, siger han og fortsætter:

- Der er rigtig stor sandsynlighed for, at vi kan trække flere turister til Assens med de rigtige investeringer. Og det er det, vi starter med, nu siger han.