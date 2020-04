Frimærkesamler: Kan jeg bruge UV-lys til at desinficere overflader?

Flemming Hansen fra Assens fører det ultraviolette lysstofrør hen over sine frimærker. Han tjekker, om de er lavet på almindeligt papir eller såkaldt flurescerende papir. Men også skidt og støv viser sig, når UV-strålerne rammer frimærkerne.

- De er beregnet til at se, om papiret er fluorescerende, men lyset fanger det hele. Det lys ser ligesom det, som vi ikke kan se med det blotte øje, forklarer Flemming Hansen.

Da Statsministeren lukkede Danmark ned 11. marts, gik der ikke mange minutter, før danskerne hamstrede både toiletpapir og håndsprit i supermarkederne. Og det var netop dét, der fik Flemming Hansen til at kigge en ekstra gang på sine UV-rør.

- Det er ikke til at få fat i håndsprit, så UV-lyset kunne være et godt alternativ, siger Flemming Hansen.

Frimærkesamlingen har vokset sig stor efter 60 år som samler, og han har derfor efterhånden en del UV-lys liggende i sit hjem. Det fik ham til at tænke på, om al den UV-lys kan bruges til at desinficere dørhåndtag og andet i hans hjem.

Flemming Hansen, Assens

Robot desinficerer sygestuer

Flemming Hansen er ikke den eneste, der har tænkt på, om UV-lys kan bruges til desinficering. Også Niels Jakobsen fra Ryslingen spørger:

- Hvorfor bruger man ikke UV-lys til at slå corona ihjel? Der er opfundet en maskine, der kan slå alt ihjel med UV-lys på sygehuse. Det har jeg set på tv, skriver han til TV 2/Fyn.

Det har han ret i.

UVD Robots i Odense har skabt en selvkørende robot, som ved hjælp af de ultraviolette lys kan fjerne 99,99 procent af alle bakterier på en hospitalsstue på 10 til 15 minutter.

- Lige nu anvendes den på nogle hospitaler, inden rengøringspersonalet kommer ind på en stue, hvor en COVID-19 patient har været for at beskytte rengøringspersonalet. På den måde beskytter UVD-robotten både personale og patienter, skriver Camilla Harkjær Frederiksen, kommunikationsarbejder hos UVD Robots Odense.

Det er dog vigtigt at understrege, at robotten ikke erstatter den daglige rengøring. Den skal ses som et supplement.

Ikke effektiv i private hjem

Flemming Hansen slipper altså ikke for rengøringen uanset, hvor meget han desinficerer med sit UV-lys. Og det er heller ikke sikkert, at Flemming Hansens UV-lampe overhovedet virker på den måde.

- Det UV-lys, vores robotter bruger, har en helt bestemt bølgelænge på 254 nanometer. Jeg tvivler på, at hans UV-lampe har det, siger Per Juul Nielsen, CEO i UVD Robots.

Derfor anbefales det umiddelbart ikke, at man forsøger sig med at desinficere overflader i hjemmet udelukkende ved hjælp af UV-lys.

- Ideen er god, men i private hjem er det lidt farligt, for det kan give falsk tryghed. Ligger der en snotklat eller andet, så vil bakterierne ikke blive dræbt af UV-lyset. Det kan kun desinficere overfladisk, siger Hans Jørn Kolmos, professor og pensioneret overlæge på OUH.

Selvom Flemming Hansen, og andre med UV-lamper i hjemmet, nok ikke kan bruge deres frimærkelamper til at desinficere, så er der faktisk opfundet UV-lamper til desinfiktion i hjemmet.

- Jeg man bruger håndholdte UV-lamper i private hjem flere steder i Kina og Japan. Man kan sagtens købe dem på nettet, siger Per Juul Nielsen, CEO hos UVD Robots.

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo.