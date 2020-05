Fuglezoo genåbner: - Corona værre end både fugleinfluenza, sne og oversvømmelser

Først måtte haven genåbne. Så dukkede politiet op med afspærringstape og lukkede hele stedet ned. Og mandag genåbnede Danmarks Fugle Zoo igen.

- Det har været et ganske forfærdeligt forår. Jeg har været her i 30 år og har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Vi har haft oversvømmelser, sne når vi har åbnet, fugleinfluenza, jeg har prøvet så mange ting. Men det her, det er godt nok det værste, siger direktør for Danmarks Fugle Zoo Hans Åge Hjeresen.

Jeg glæder mig som et lille barn Hans Åge Hjeresen, Direktør for Danmarks Fuglezoo

Derfor er direktøren lykkelig for, at han igen kan åbne portene og hive afspærringstapen af mandag formiddag. Denne gang forhåbentlig mere end et par timer.

- Jeg glæder mig som et lille barn til, at jeg skal over og hejse Dannebrog lige om lidt. Og klippe den snor over, hvor der står politi på, fortæller Hans Åge Hjeresen til TV 2/Fyn.

Det var at gå til kanten

Danmarks Fugle Zoo nåede at være genåbnet i et par timer den 5. maj, inden de blev tvangslukket igen af Fyns Politi.

Hans Åge Hjeresen troede han måtte åbne, fordi han ikke var bevidst om regeringens notat, der blev sendt ud sent dagen forinden og forbød zoologiske haver at åbne.

- Vi vil ikke gøre noget ulovligt og har aldrig villet det, siger Hans Åge Hjeresen.

Direktøren kan dog ikke forstå, hvorfor alle zoologiske haver bliver skåret over en kam.

- Det kan jeg ikke rigtig forstå, har aldrig kunnet forstå det, og kommer nok aldrig til at forstå det. Men det er politik, siger han.

Hans Åge Hjeresen synes, det var at gå til kanten, da uniformerede betjente troppede op og afspærrede området.

- Det var sådan, at hårene rejste sig lidt, siger direktøren.

Enorm opbakning

Dengang Danmarks Fugle Zoo åbnede for 30 år siden, var det med stor opbakning fra lokale og frivillige.

Under nedlukningen har opbakningen fået fornyet luft under vingerne. 400 mennesker har doneret omkring 40.000 kroner.

- Det slog benene fuldstændig væk under mig, siger han og forklarer, at uden donationerne ville fuglezoo ikke være åbnet igen.

Hvis pengene ikke var kommet, havde Hans Åge Hjeresen ikke haft råd til at købe foder eller betale lønninger.

- Det betyder alt, siger han.

Dog er Danmarks Fugle Zoo ikke helt i mål. De er stadig 60.000 i minus. Hans Åge Hjeresen sætter sin lid til frivillige, da han ikke oplever støtte andre steder.

- Det har været svært. Bankerne sidder også på deres pengekasse, det skal jeg hilse at sige.