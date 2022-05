Fyn rundt på knallert: Trods startproblemer nåede Hans øen rundt på 24 timer

Vil give børn en god sommer

Under turen blev det kun til halvanden times søvn for Hans Peter Skov, men det er det hele værd.

For Hans Peter Skov Hansen håber, at den lange køretur på en Puch Maxi i stedet for SCO-knallerten alligevel kan samle nok penge ind til at kunne give økonomisk trængte familier en sommerferie med gode oplevelser.

- Mange familier har ikke mulighed for at tage på sommerferie, og det synes jeg, er synd for børnene, siger han og tilføjer:

- Hvis bare jeg kan sende en bus fuld af familier afsted på sommerferie, så er jeg glad.

Han fortæller, at flere allerede har lagt penge for at støtte den gode sag. Indtil videre er der samlet omkring 5000 kroner ind via mobilepay. Men der kan stadig komme mere, lyder det.

Hvis man vil støtte Hans Peter Skov Hansens indsamling, så kan interesserede stadig sende donationer via mobilepay. Derudover har han også oprettet et cvr-nummer til indsamlingen, så foreninger og virksomheder også kan donere.

Efter turen er afsluttet fortæller Hans Peter Skov Hansen, at det formentlig ikke bliver sidste gang, at han skal køre Fyn rundt på knallert. For han skal tage revanche med sin gamle SCO-knallert på et senere tidspunkt.

- Jeg har jo ikke kørt Fyn rundt på min knallert, og det irriterer mig. Jeg skal derfor have kørt turen på Fyn med min SCO-knallert.

Du kan se den vanskelige start for køreturen i indslaget her: