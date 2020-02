Fynbo fængslet: Fik små drenge til at sende billeder

En 33-årig mand fra Vestfyn blev torsdag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger.

Ifølge anklager Stephanie Reby, Fyns Politi, er der tale om otte tilfælde af blufærdighedskrænkelser - alle begået mod drenge mellem 9 og 12 år.

Den 33-årige er mistænkt for såkaldt grooming ved at oprette falske profiler på onlingetjenester med blandt andet spil.

Her har manden opbygget et tilldsforhold til drengene og i nogle tilfælde er det lykkedes ham, at få drenge til at sende ham nøgenbilleder.

Ifølge anklageren har man desuden fundet børneporno i mandens besiddelse. Her drejer det sig blandt andet om seks billeder med nøgne drenge der laver anden seksuel aktivitet end samleje.

- Manden blev varetægtsfængslet for gentalgesesrisikoen, altså at man frygter, at han bliver ved, siger Stephanie Reby.

Der blev nedlagt referatforbud, men Stephanie Reby kan oplyse, at manden to gange tidligere er dømt i lignende sager - blandt andet i 2017, hvor han fik forbud mod at kontakte børn og unge, han ikke kender i forvejen.

- Det er vigtigt at sige i sager som denne, at politi og aklagemyndighed kan opklare sagerne, men den forebyggende indsats er den vigtigste, siger Stephanie Reby og råder forældre til at holde øje med deres børns ageren på internettet.

Vær på den sikreside.dk

Netop seksuel afpresning og grooming af børn og unge fik organisationen Børns Vilkår på banen i december efter to meget store sager fra Varde- og Esbjerg-området.

Blandt andre direktør Rasmus Kjeldahl, Børns Vilkår, sagde i den forbindelse til Ritzau, at han var dybt rystet over, at sagerne kan få lov at udvikle sig så meget, før de opdages.

- Det vidner desværre om, hvor let det er at lokke drenge og piger i den her fælde, sagde han.

Han mener, der et akut behov for at øge de unges modstandskraft og viden om seksuel afpresning via nettet.

- Der er brug for en langt mere solid digital dannelse - fra børnene er helt små, og som skal opdateres løbende siden, sagde Rasmus Kjeldahl, og efterlyste en større indsats fra både børnehave, skole og forældre.

Trygfonden har i samarbejde med politiet udviklet informationssiden sikreside.dk med råd og vejledning.