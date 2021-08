Fynbo udtaget til Paralympiske Lege

- Det er svært ikke at blive fuldstændig euforisk, når man får at vide, at man skal deltage ved de Paralympiske Lege. Det er jo bare den største scene, man kan træde ind på som para-atlet, fortæller Christian Lykkeby Olsen til Danmarks Idrætsforbund.

Ny para-atlet

Atleten er 27 år gammel, og selvom hans handicap med funktionsnedsættelse i højre arm og skulder er medfødt, er det først inden for de seneste år, at han er blevet en del af para-atletikken.

- Jeg er meget imponeret over det sportslige niveau, der er i para-atletikken på trods af de varierende udfordringer, som atleterne har. Jeg tror, det bliver en fuldstændig fantastisk sportslig oplevelse at være med og trække i den rød-hvide singlet og skulle repræsentere Danmark, siger Christian Lykkeby Olsen.