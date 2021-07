Fynboer bestiller fartkontrol som aldrig før

En fotovogn kan bestilles hos Fyns Politi, og det gør fynboerne som aldrig før, viser en opgørelse.

I både 2019 og 2020 fik Fyns Politi knap 700 bestillinger fra borgere, der ville have en vogn ud at fange fartsyndere på de fynske veje.

Men allerede i første halvår af 2021 har politiet fået 500 bestillinger, og fortsætter tendensen, bliver 2021 et rekordår.

Hos Fyns Politi er 70 procent af den indsats, fotovognene udfører, bestilt af borgere. Og det er der en årsag til.



- Det er nemt at gå ind på politiets hjemmeside, hvor man kan bestille en betjent, og man kan bestille en fotovogn og så kan man bestille en knallertkontrol. Og det er der mange, der benytter sig af, siger Sten Sørensen, vicepolitiinspektør og afdelingsleder af færdselspolitiet.

Han er tilfreds med den interesse borgerne viser for mulighederne.

- For os handler det om tryghed og nærhed. Vi er rigtig glade for, at komme ud til borgerne og opfylde nogle af deres ønsker. Og borgene er glade for, at vi kommer ud og hjælper til med en hastighedskontrol.

Sten Sørensen noterer da også, at interessen er voldsomt stigende, og det lægger pres på færdselspolitiet:

- Vi prøver at følge med, så godt vi kan. Vi er ved at være der, hvor vi ikke kan nå at opfylde alle ønsker.

Der indkommer således i øjeblikket flere ønsker om, at få en fotovogn ud end politiet honorere.

- Lige nu får vi mange, og så er der også ferie, så det kniber lidt for os at følge med.

- Men vi arbejder målrettet med det, og det er også noget, vi prioriterer, fordi vi er glade for at komme ud til borgerne.

Samtidig med, at der gøres alt for at opfylde borgernes ønsker, så fastholdes den rutinemæssige fartkontrol.

- Vi har nogle faste steder, hvor vi holder cirka en gang om ugen. Vi har også et par vanvids-strækninger, der holder vi fast, mens resten af tiden - cirka 70 procent på nuværende tidspunkt - det er simpelthen efter borgernes ønsker, fortæller Sten Sørensen.

Opbakning til fotovognen

TV 2 Fyns reporter stoppede et par af de bilister der havde passeret Dennis Dyg i fotovognen. Og her var der opbakning til indsatsen.



- Vi bor ude på landet og folk kører fuldstændigt hjernedødt, sagde Kristina Skærsholm-Møller fra Ringe, og tilføjede:



- Så jeg synes det er fint, at folk bestiller en fotovogn.

Anette Rasmussen fra Glamsbjerg var ikke klar over, at man kunne bestille en fotovogn, men hun synes det er en god ordning.

- Det er ok, fordi vi skal jo ikke køre for stærkt. Det skal vi ikke, det må vi ikke, og det er bestemt.

- Sådan er det, slog Anette Rasmussen fast.