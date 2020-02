Fynboer har kørt de første 24 timer i historisk motorløb

Lars Hindsgaul fra Assens og Arne Pagh fra Middelfart har som planlagt fået sat fart på deres klassiske Fiat 128 Coupé ved Rallye Monte Carlo Historique, som er verdens største motorløb for historiske biler.

Det fynske rallypar startede i Champagne-hovedstaden Reims i det nordlige Frankrig, og efter en hård nats såkaldt tilkørselsetape til byen Bourgoin-Jallieu i nærheden af Nyons i det sydlige Frankrig blev der kørt de første to specialstrækninger i provinsen Provence.

Efter knap 24 timers kørsel sluttede Lars Hindsgaul og Arne Pagh med en placering som nummer 59.

Søndag køres der igen i området. Denne gang skal der gennemføres fire specialstrækninger, som alle ligger i Ardéche vest for byen Valence ved floden Rhônes venstre bred.

48 år og 1.300 heste

Lars Hindsgaul og Arne Pagh var med ved den såkaldte pre-start i Assens i sidste weekend.

Her fortalte de, at Rallye Monte Carlo Historique er et løb som får pulsen helt op, og at man "er dybt koncentreret i de fire dage", som løbet varer.

- Man lukker resten af verden ude og koncentrerer sig kun om én ting, og det er at køre igennem løbet bedst mulig, sagde Lars Hindsgaul.

Fynboernes Fiat 128 Coupé er fra 1972 og har en motor på 1.300 kubik. Den yder omegnen af 130 hestekræfter og kan nå en tophastighed på cirka 150 kilometer i timen.

I alt skal der køres 2.700 kilometer med mål i Monte Carlo ved Middelhavets kyst.