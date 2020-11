Fyns Kostumeudlejling til salg: Lisette sælger 3.500 kostumer

Rækker op og rækker ned. Rekvisitterne hober sig op på hylderne hos Fyns Kostumeudlejning.

På jagt efter en skotøjsæske med markatet "Tina Turner" leder Lisette Sørensen de tusindevis af kasser igennem.

- Her er den, siger Lisette Sørensen og strækker sig for at nå den støvede kasse på den allerøverste hylde.

Det er tydeligt, at det er længe siden, der har været bud efter den Tina Turner-paryk, der ligger i æsken.

Klar til pension

Lisette Sørensen har flere end 3.500 kostumer og rekvisitter, og nu har hun og hendes mand sat det hele til salg for 350.000 kroner.

Du kan formentlig ikke drømme om et kostume, Lisette Sørensen ikke har i sin butik i Verninge. Foto: Masoud Pouia

- Det har jeg det godt med. Nu har jeg haft butikken i så mange år, så nu synes jeg, det er tiden, fortæller Lisette Sørensen.

Sammen med sin mand Ronald Sørensen overtog Lisette Sørensen Fyns Kostumeudlejning for 16 år siden. Nu er det tid til, at udklædningsdronningen skal på pension, men selvom butikken er næsten 80 år gammel, er den i modsætning til Lisette Sørensen endnu ikke pensionsmoden.

Derfor håber ægteparret, at få butikken i Verninge solgt.

Sørøverkaptajn eller Bamse

Lisette Sørensen har i mange år levet af at klæde andre folk på. Selv har hun holdt sig fra at iklæde sig udklædningstøj.

- Det har jeg aldrig gjort, men jeg kan godt lide at gøre det godt for andre, fortæller hun.

Og hun har netop øje for, hvad andre bør iføre sig.

- Du kan blive en sørøverkaptajn, siger hun til TV 2 Fyns reporter Preben Dahl, der på ingen måder siger nej, når en sådan mulighed byder sig.

- Sørøverkaptajn? Det er lige mig.

Andre havde måske håbet, at Lisette Sørensen havde fundet Bamse eller en indianerhøvding frem til Preben Dahl. Sikkert er det i hvert fald, at Fyns Kostumeudlejning har lige netop dét kostume, du drømmer om - og 3.499 andre.

TV 2 Fyns journalist Preben Dahl var åbenlyst en sørøver, mente Lisette Sørensen - og det passede vist vores kollega rigtig godt. Foto: Masoud Pouia