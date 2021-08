Fynsk byrådsmedlem kalder det mirakel: Søster og hendes familie er i sikkerhed

Deriblandt var hans lillesøster, hendes mand og deres tre børn, men fredag aften fik han og resten af familien altså det opkald, de havde håbet på. Søsteren og hendes familie var nået ud af Kabul.

Ashil Farokhs anden søster, som bor i København, havde tidligere haft kontakt til lillesøsteren.

De to søstre havde talt i telefon, da familien var på vej til at tage et fly i Kabul, men forbindelsen blev afbrudt, inden familien i Danmark fik at vide, hvortil og hvornår flyet eventuelt skulle flyve.

Men fredag ringede Ashil Farokhs svoger så fra København og fortalte, at lillesøsterens familie fra Kabul inklusiv hendes aldrende svigermor nu er i sikkerhed i Manchester i England.

- Det var en kæmpe lettelse og glæde, og det er jo lidt et mirakel, at de med tre børn og en ældre dame klarede den ud, siger byrådspolitikeren.

Ashil Farokh ser nu frem til at skulle se sin lillesøster igen. Sidste gang, det skete, var ved et besøg i Afghanistan i 2015.

Stadig mange fanget

Han fortæller, at selvom han føler en stor lettelse over, at den nærmeste familie er i sikkerhed, så er der stadig stor bekymring.

- Mine tanker går jo stadig til fætre og kusiner, venner og klassekammerater, som er fanget i Kabul.

- Det er jo ikke kun dem, der har arbejdet med udenlandske folk, der er i fare. Mine bekendte oplever, hvordan Taliban går fra dør til dør, og det er også folk, der har arbejdet for staten og politikere, der er i fare.

Faktisk er der flere, der er begyndt at skrive til Ashil Farokh for at høre, om der er noget, han kan gøre for at hjælpe dem.

- Jeg kan jo ikke sige andet, end at de må søge hjælp på ambassader. Jeg føler en afmagt lige nu, fordi jeg ikke kan gøre mere.