Fynsk festspil shanghajer kongelig kjoledesigner: - Der kommer meget mere teater fra mig

Men det kreative er én ting, en anden er det fællesskab, der opstår omkring scenekunsten.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at den vej, som jeg er endt ud af, er enormt ensom. Det her kendisliv og alle de premierer med rød løber, man går til, kan godt være lidt hårdt. Så jeg savner helt sikkert sammenholdet og samspillet i at kunne skabe noget, hvor det er en holdindsats, siger han.

Den nu kendte designers glæde ved fællesskabet har altid været central, husker Carsten Friis om dengang, Spangenberg havde roller på scenen. Ifølge instruktøren havde han ikke den bedste sangstemme og måtte derfor nøjes med mindre roller, til gengæld havde han evne for at sætte sit præg på birollerne og deltage i fællesskabet.

- Jeg tror, Lasse virkelig kommer til at nyde det der store skib, han kommer ombord på, hvor vi er rigtig mange, der arbejder tæt sammen for at få det til at fungere, siger Carsten Friis.

Ligesom at gå i Netto

Frøbjerg Festspil 2022 bliver ikke første gang, Spangenberg skal designe kostumer til en opsætning af Grease. Som helt ung var han kostumier på Nordfynsspillenes opsætning af musicalen.

Siden er der sket en hel masse, og selvom Grease ikke normalt indebærer store skrud, vil Spangenberg sætte sit præg på opsætningen.

- Jeg kommer ikke hjem med min store kjoleviden, for det er der ikke meget af i Grease. Men det bliver der, jeg får flettet min kjoleting ind. Jeg er mig, og det skal man kunne se, siger han.