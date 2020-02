Fynsk flødebollefabrikant vil skabe global trend

En bestilling på 300 håndlavede flødeboller til et bryllup var det, der gav Michael Møller Larsen fra Vissenbjerg det afgørende skub til at blive økologisk flødebollefabrikant i november 2018.

Nu skal flødebollevirksomheden Ærli' snart producere en million flødeboller om måneden.

Ærli', som begyndte hjemme i Michael Møller Larsens Køkken, og som han nu ejer sammen med Mike Maarup, flytter produktionen til nye lokaler i Haarby. Herfra skal de fynske flødeboller erobre internationale markeder.

Læs også Fynske flødeboller får over en halv million kroner af lokal aktionsgruppe

- Som udgangspunkt virker det skræmmende, men nu er vi lige kommet hjem fra en messe, hvor der har været over 170 forskellige nationaliteter, siger Mike Maarup og fortsætter:

- Vi ser et helt verdenskort ligge foran os, så vi kan erobre det og gøre flødebollen til en global trend.

Ros fra økologiforening

Michael Møller Larsen og Mike Maarup er langt fra de eneste, der tror på en fremtid med mere økologi på hylderne. I flere år har efterspøgslen herhjemme været konstant stigende, og nu retter flere økologiske producenter deres opmærksomhed mod udlandet.

Vi har i Danmark været first mover på det, så når vi går til udlandet, er det virkelig et kvalitetsstempel i sig selv, at vi er økologiske Mike Maarup, sælger og medejer af Ærli'

De seneste fem år er eksporten mangedoblet og ifølge Økologisk Landsforening vil den eskalere de kommende år.

- Lige præcis Ærli's produkt, som er flødeboller, er der stor efterspørgsel efter, så det er rigtig godt set, det her med at kigge på eksport. Det, tror jeg, de vil få kæmpe succes med, siger Pernille Bundgård, der er markedschef for eksport i landsforeningen.

Men som ny virksomhed på markedet, er der også nedture og modgang. Det har de oplevet i Ærli', men indtil videre har det ikke kunnet slå dem ud af kurs.

- Vi har i Danmark været first mover på det, så når vi går til udlandet, er det virkelig et kvalitetsstempel i sig selv, at vi er økologiske, siger Mike Maarup.